Déi bluddeg Gewalt nom Militär-Pusch am Land geet weider.

Bei neie Protester am Myanmar géint d'Militärjunta si méiglecherweis Dosenden Demonstranten ëmbruecht ginn. Aktivisten no hat de Militär schonn e Freideg Protester an der Stad Bago bluddeg op en Enn bruecht.

Op mannst 80 Mënsche wären ëm d'Liewe komm, wéi Zaldote mat Gewierer Granate geschoss hätten, fir d'Mass auserneen ze dreiwen.

Residenten hunn der franséischer Noriichtenagence erzielt, wéi Läichen an en Transporter vun der Arméi geluede gi waren. D'Rettungsequippen hätte verbuede kritt, de Blesséierten ze hëllefen. Staatlech Medie widderspriechen dëser Duerstellung a schwätze just vun engem Doudegen, wéi d'Autoritéite géint Ustëfter virgaange wären.

D'Militärjunta déi den Ament am Myanmar un der Muecht ass, huet de mobille Reseau staark gedrosselt. Dofir ass et schwéier, Rapporten aus der Regioun ze kréien an ze iwwerpréiwen.

Confirméiert sinn awer Doudesurteeler géint 19 Mënschen. Wéi Medie mellen déi dem Staat trei sinn, si si am Zesummenhang mam Doud vun engem Militär schëlleg gesprach ginn.