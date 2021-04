De 16. Abrëll sollen de japanesche Premier Yoshihide Suga an den neien amerikanesche President Joe Biden fir eng Entrevue zesumme kommen.

Et ass dat éischt Treffe vun den zwee Staatsmänner. Fir béid Parteien ass et eng wichteg Geleeënheet fir d’Zesummenaarbecht an den nächste Joren ze definéieren.

Auslandkorrespondenz vum Tanja Kinnen

De Suga ass den éischte Staatschef dee vum Biden empfaange gëtt, zanter hien am Januar offiziell vereedegt gouf. Fir béid Säiten ass dëst Treffen immens wichteg. Fir de japanesche Premier Suga ass d’Treffen en Test fir seng diplomatesch Fäegkeeten, en Schwaachpunkt deen seng Géigner ëmmer erëm kritiséieren. Fir de Biden ass d’Treffen net manner wichteg. No 4 Joer "America First", ass dat japanesch-amerikanescht Treffen en Symbol fir eng nei Stäerkung vun Allianze mat Amerika.

Am Virdergrond wäert sécher den Ëmgang mat China stoen an seng Ambitiounen, fir méi aflossräich an der indo-pazifescher Regioun ze ginn.

Esou weist China aktuell méi Presenz an der Regioun ronderëm Japan an Taiwan, an dréngt ëmmer erëm an den Territoire vu béide Länner an. An der Moyenne ginn 2 Mol d’Woch chineesesch Schëffer a japanesche Gewässer ronderëm d’Inselgrupp Senkaku gesinn. D’lescht Joer war et nach 2 Mol pro Mount. D’Inselgrupp ass vu Japan geréiert, ma gëtt vu China reklaméiert. China huet rezent en neit maritimt Gesetz gestëmmt dat d’Waasserpolice de facto zu enger Militärorganisatioun mëscht. Et erlaabt der chineesescher Waasserpolice op auslännesch Schëffer ze schéissen, wann si a chineesesch Gewässer andréngen. Dëst erhéicht de Risiko, dass et zu Tëschefäll kéint kommen, grad do wou den Territoire tëschent de Länner net kloer ass.

Taiwan wäert en weidert kontroverst Thema sinn. Et dréit sech virun allem ëm d’Fro wéi Japan géif reagéiere sollt et zu enger Urgence op taiwaneschem Territoire kommen. Iwwert déi lescht 6 Méint gekuckt, ass China an der Moyenne 20 Mol pro Mount an den taiwanesche Loftraum agedrongen. Zwar hunn Japan an d’USA en Accord fir no enger friddlecher Léisung ze sichen am Fall wou ; ma Japan evitéiert awer och konsequent, sech zu der chineesescher Visioun vun "Engem China, zwee Systemer" ze äusseren. D’Land huet zanter 1972 keng diplomatesch Bezéiunge mat Taiwan.

Et wäerten awer net nëmme geopolitesch Themen diskutéiert ginn. Den akute Manktem vu Mikrochippe fir Autoen a Computeren, deen duerch d’Pandemie entstanenen ass, ass weltwäit e Problem. Et wëll een iwwerleeë wéi d’Produktioun kéint dezentraliséiert gi fir esou manner ofhängeg vun Taiwan an notamment China ze ginn. Ganz allgemeng wëll een sech och en Kader gi fir Investissementer an der Indo-pazifescher Regioun ze formaliséieren. Dëst wier e weidere Schrëtt, fir der japanesch-amerikanesch Visioun vun enger fréier an oppener Indo-pazifescher Regioun méi no ze kommen. D’Allianz tëschen den USA a Japan soll als Géigegewiicht zu dem wuessenden Afloss vu China bestoen.