D’Intensivstatioune wiere mëttlerweil esou ausgelaascht, wéi zanter dem Ufank vun der Pandemie nach net, warnt de Chef vum Intensiv-Register Karagiannidis.

Bundeswäit wieren nach just eng 1.400 Better fräi, wou e Covid-Traitement kéint geleescht ginn. Duerch ëmmer méi Patienten, déi eng intensiv-medezinesch Behandlung brauche wéinst enger Covidinfektioun, sinn d‘Intensivstatiounen an däitsche Spideeler ëmmer méi belaascht.

D’Intensiv-Medezinner fuerderen dofir e séiert Handele vun der Politik. En Ofänneren vum Infektiounsschutz-Gesetz, sou wéi d’Kanzlerin Merkel et an d’Spill bruet hat, fir dass déi eenzel Bundeslänner zu méi strenge Restriktioune gezwonge kënne ginn, gëtt vum DIVI, der däitscher Vereenegung fir Intensiv a Noutfall-Medezin, voll a ganz ënnerstëtzt, sot hire President Gernot Marx, der ARD géintiwwer.

Anescht géif d’Situatioun an de Spideeler riskéieren ze eskaléieren, well och ëmmer méi Personal ënnert den Infirmièren géif ausfalen.