Enn des Joers gëtt sech erwaart, dass d'Statue zu Encantado am Süde vum Land komplett fäerdeg ass.

Finanzéiert gouf d'Monument "Christus, de Beschützer" eenzeg an eleng duerch Spenden. D'Baukäschte leie bei 300.000 Euro.

Wéi et vun de Constructeuren heescht, wäert si eng Breet vu 36 Meter erreechen an eng Héicht vun 43 Meter, de Sockel mat abegraff. Als Vergläich: D'Christus-Figur zu Rio, déi am Oktober hiren 90. Anniversaire feiert, ass 28 Meter breet. Donieft ass zu Encantado och e Lift an eng Aussiichtsplattform virgesinn.