Aus Protest géint seng Haftbedéngungen ass de 44 Joer ale Mann zanter Enn Mäerz an engem Hongerstreik an huet bis ewell 8 Kilo ofgeholl.

Elo dreet dem Nawalny Zwangsernierung, mellt säin Team e Méindeg op Twitter. Dës Lescht gouf ëmmer nees iwwert säi schlechte gesondheetlechen Zoustand bericht. Nieft Péng am Réck spiert hie seng Äerm a Been zum Deel net méi.

Текущее о голодовке Навального: его вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106. — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021

Enn 2020 gouf den Oppositionellen op engem Fluch mam Nervegëft Nowitschok vergëft an huet de Kreml duerno fir den Uschlag verantwortlech gemaach. Nodeems hien an der Berliner Klinik Charité behandelt gouf, ass hien nees zeréck a Russland geflunn, wou hien direkt no der Landung festgeholl gouf.

Him gëtt reprochéiert, géint seng Sursis-Oploe verstouss ze hunn a gouf dowéinst zu iwwer 2,5 Joer Stroflager verurteelt. En Urteel, dat international fir vill Kritik an a ganz Russland fir Masseprotester gesuergt huet. Den Ament ass den Nawalny am Stroflager N2 an der Stad Pokrow, ronn 200 Kilometer ëstlech vu Moskau.