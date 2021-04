108 Minutten huet den éischte Vol an de Weltall mat engem Mënsch u Bord vun enger Rakéit gedauert.

Op den Dag 60 Joer éischte Mann am Weltall

Viru 60 Joer war den éischte Mann am Weltall. De Kosmonaut Juri Gagarin, den 12. Abrëll 1961. En Erfolleg, iwwer den Äerzfeind USA, mat deem d'Sowjetunioun sech laang konnt bretzen.

Wie war dee Gagarin? Den deemools 27 Joer ale Mann hat ufanks eng Léier als Géisser gemaach a sech duerno als Militärpilot ausbilde gelooss. Aus dausende Kandidate gouf hien ausgewielt fir déi usprochsvoll Ausbildung. Den 12. Abrëll viru 60 Joer war et dann esou wäit. Do ass d'Rakéit vun der Weltraum-Gare Baikonur am Kasachstan fortgeflunn. Allez hëpp... 'Pa-je-chali' soll de Gagarin gesot hunn, e Saz, dee bis haut Kult ass.

Ech kucken op d'Äerd an d'Siicht ass gutt, sou huet de Kosmonaut reportéiert. Deen éischte Vol an de Weltall mat engem Mënsch u Bord huet 108 Minutte gedauert. Sou laang huet d'Wostok-Rakéit gebraucht, fir eemol den Tour ronderëm d'Äerd ze maachen. Nodeems de Gagarin op engem Feld eng ronn 180 Kilometer vu Moskau ewech mat senger Kapsel gelant war, konnten eng Babuschka, also eng Bomi an e Meedchen, déi do Grompere geraf hunn, hiren Aen net trauen. E Mann an engem orange Weltall-Kostüm mat Helm, matzen am Kale Krich. "Keng Angscht, ech sinn e Sowjetbierger grad wéi Dir och", soll hie gesot hunn. An nach aner Geschichten zirkuléiere ronderëm dem Gagarin seng Rees an de Weltall. Sou soll hien um Wee bei de Start de Chauffer vum Bus gefrot hunn, e sollt eng Kéier unhalen, hie misst nach kuerz. Dat huet hien da beim hënneschte Pneu vum Bus gemaach. Zanterdeem ass et de Brauch bei de Kosmonauten, déi vu Baikonur aus fortfléien, fir sech do kuerz nach genee esou ze erliichteren. Eng Traditioun, déi a Gefor ass, well d'Kostümer vun den Astronauten elo kee Schlitz méi an der Box hunn.

No senger Rees an de Weltall ass de Juri Gagarin ënner dem Chruschtschow als "Ambassadeur vum Fridden" ronderëm d'Welt gereest. Gestuerwen ass den éischte Mann am Weltall eng 7 Joer méi spéit, nodeems hie mat engem Kampfjet erofgefall ass.