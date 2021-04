Virum Hannergrond vun den Tensiounen an der Ost-Ukrain kommen den ukraineschen Ausseminister Kubela an den Nato-Generalsekretär Stoltenberg beieneen.

Béide Säite maachen nei russesch Truppen-Beweegungen am russesche Grenzgebitt Suergen.

Zanter Mëtt Februar ginn et an der Ost-Ukrain nees zum Deel uerg Affrontementer tëscht pro-russesche Rebellen, an der ukrainescher Regierungs-Arméi.

Am Laf vum Dag gëtt sech och den US-Ausseminister Blinken fir Berodunge mat den Nato-Partner zu Bréissel erwaart.