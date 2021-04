Iwwert eng Millioun Tonnen opbereet Waasser wäerten aus dem Reakter an d'Mier fléissen. De Virgang soll e puer Joerzéngten daueren.

Et geet een dovunner aus, dass ee viraussiichtlech an 2 Joer domat ufänkt an et e puer Joerzéngten dauere wäert. Dat huet de Regierungschef Yoshihide Suga en Dënschdeg matgedeelt. Pläng, déi bei Ëmweltschützer, Fëscher a Baueren an der Regioun fir Kritik suergen. Och Peking a Seoul weise sech besuergt iwwert d'Virgoe vun de Japaner. China huet d'Virgoen als "onverantwortlech" bezeechent.

Wéi et vun de japaneschen Autoritéiten heescht, wier d'Waasser mat engem Filterprozess gerengegt ginn, déi meescht radioaktiv Isotope wier een op dës Manéier lassginn. Experten no ass den Isotop Tritium just an héije Quantitéite fir de Mënsch schiedlech.

Den Ament hu sech ronn 1,25 Milliounen Tonne Waasser an der Anlag vu Fukushima ugesammelt.

Am Mäerz 2011 gouf d'Atomkraaftwierk vun engem schwéieren Äerdbiewen an enger Tsunami-Waasserwand getraff. Dobäi ass de Killsystem vum Kraaftwierk ausgefall. Zanter der Tschernobyl-Katastroph am Joer 1986 war dëst dat schlëmmsten Atomongléck weltwäit.