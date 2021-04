Et géingen däitlech Parallelle ginn zum Joer 2011, wéi de Biergerkrich a Syrien ugefaangen hat, sou d'Michelle Bachelet.

D'Staategemeinschaft dierft net zouloossen, dass sech esou een "déidleche Feeler" wéi a Syrien widderhëlt, huet si zu Genf ënnerstrach.

A Syrien goufen et ugangs "friddlech Demonstratiounen", déi mat "onnéidegen an onverhältnesméissegen" Asätz vu Gewalt bekämpft goufen. Weider huet si erkläert, dass "déi brutal, unhalend Ënnerdréckung vun der eegener Bevëlkerung duerch de Staat dozou geféiert huet, dass den Eenzelen zu Waffe gegraff huet." Séier koum et dunn zu enger Gewalt-Spiral am ganze Land.

Och am Myanmar gëtt d'Gewaltpolitik vum Militär weider géint d'Vollek agesat. Dem Michelle Bachelet no gëtt vu Krichswaffe géint d'Rebelle Gebrauch gemaach, dorënner Granaten oder Loftattacken. Vun der chrëschtlecher Hëllefsorganisatioun Free Burma Rangers heescht et, dass eng 24.000 Persounen no de Loftugrëff geflücht sinn.

Zanter dem Militärputsch am Februar si bei de Protester op d'mannst 710 Zivilisten ëm d'Liewe komm, dorënner 50 Kanner, schreift d'AAPP.