Well de Suez-Kanal deeglaang blockéiert war, freet Ägypten eng Entschiedegung. Als Ofsécherung gouf d'Containerschëff "Ever Given" sécher gestallt.

Dat huet de Chef vun der concernéierter Agence, den Ossama Rabie, an der Zeitung "Al-Ahram" ausgesot. D'Cargoschëff hätt de wichtegen Handelswee 6 Deeg laang blockéiert. Iwwer 400 Schëffer hounge fest an Ägypten wier doduerch Recetten aus de Fraise fir de Passage vum Kanal entgaangen. Dobäi kéimen nach Käschte fir den Ënnerhalt an Aarbechten, fir d'Schëff fräizeschleefen.



Ägypte wieren der Agence no pro Dag tëscht 12 a 15 Milliounen Dollar entgaangen. D'Assurance Allianz huet déi weltwäit Käschten op 6 bis 10 Milliarden Dollar chiffréiert.

D'Ever Given gehéiert der japanescher Firma "Shoei Kisen Kaisha" a fiert ënner panamaeschem Fändel. D'Schëff géif esou laang festgehale ginn, bis déi gefuerdert Zomm bezuelt wier.