Also net schonn den éischte Mee, wéi et bis ewell geplangt war, mee um 20. Anniversaire vun den Terrorattacke vum 11. September an den USA.

Dat hätt den US-President Biden decidéiert, wéi eng Partie Medie mellen, déi sech op eng Source am Wäissen Haus beruffen. Den amerikaneschen Trupperéckzuch géif mat aneren Nato-Truppe koordinéiert ginn.