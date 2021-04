De Generalsekretär Stoltenberg kënnt zu Bréissel mat den US-Verdeedegungs- an Ausseministeren Austin a Blinken beieneen.

Parallel gëtt et eng Videokonferenz vun de Ministere vun de Memberlänner. Dobäi soll et virun allem ëm déi ugespaante Situatioun an der Ost-Ukrain goen.

Déi ukrainesch Regierung hat schonn en Dënschdeg d'Ënnerstëtzung vun der Nato an den USA zougeséchert kritt wéinst de massiven Truppebeweegunge vu Russland am Grenzgebitt mat der Ukrain.