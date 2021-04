An Däitschland bleift d'Unioun an der Wielergonscht däitlech ënner 30%. Dat seet den Trendbarometer vun RTL an ntv.

Och iwwer Ouschteren huet sech déi politesch Stëmmung bei eisen däitschen Noperen net verännert. D'Wäerter vun der CDU/CSU, de Gréngen an der SPD bleiwe gläich. Déi Lénk an d'AfD konnte jeeweils 1 Prozentpunkt gewannen an d'FDP an déi aner kleng Parteien hunn ee Prozentpunkt verluer.

Der Ëmfro vum Institut Forsa no kommen d'CDU an d'CSU op 27%. Déi Gréng sinn net wäit hannendrun a leie stabil bei 23%. D'SPD kënnt op 15%, d'AfD op 11%, d'FDP an déi Lénk kommen op 9%.