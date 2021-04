An engem Parkhaus am Berliner Staddeel Köpenick hunn an der Nuecht op e Mëttwoch eng Partie stationéiert Gefierer gebrannt.

D'Ermëttler ginn den Ament vu Brandstëftung aus. Iwwert Täter oder Motiver ass bis ewell näischt gewosst. Am Asaz waren 8 Pompjeesautoen a 36 Secouristen. D'Pompjeeën haten d'Feier bannent 45 Minutten ënner Kontroll.