De 15. Abrëll 2019 ass an der Notre-Dame zu Paräis e Feier ausgebrach. Zwee Joer méi spéit, leeft de Chantier ronderëm den Neiopbau op Héichtouren.

Viru bal genee zwee Joer huet déi ganz Welt op Paräis gekuckt a war schockéiert iwwert d'Biller vun der Notre-Dame, déi a Flame stoung. Haut ass déi gotesch Kathedral, déi am 12. Joerhonnert gebaut gouf, prett, fir restauréiert ze ginn. Bis heihi war et eng laang Phas vun der Preparatioun an der Diagnos. De Site huet misse gebotzt, analyséiert an ofgeséchert ginn. D'Fassad, d'Tierm an de Groussdeel vun de Reliquien a Wäertsaache konnte virum Feier gerett ginn, genee esou déi grouss Uergel, déi aus dem Joer 1733 staamt.

E Chantier dee just méiglech ginn ass duerch d'Donen, déi vun iwwerall op der Welt erakomm sinn... 833 Milliounen Euro aus 150 verschiddene Länner sinn zesummekomm. Um Chantier schaffen haut eng ganz Rei Ingenieuren a Wëssenschaftler, déi sur place Prouwen huelen, fir d'Konstruktioun vun der Kathedral besser ze verstoen an d'Reconstructioun méi einfach ze maachen. De Maxime L'Héritier ass ee vun hinnen. Den Archeolog ass op d'Ënnersiche vu Metaller spezialiséiert. Um Site hëlt hie Prouwen a versicht ënnert dem Mikroskop erauszefannen, wat fir Metaller beim Bau vun der Notre-Dame benotzt goufen, a wéi enger Epoch se hiergestallt goufen oder wou se hierkommen. Esou dass beschiedegt Elementer duerch gläichwäerteg Materialie kënnen ersat ginn.

Fir déi genee Plaz vun all Steen ze fannen, vun all Statu an all eenzelem Element, wat an der Notre-Dame stoung, huet d'Ekipp vun Art Graphique & Patrimoine e virtuelle Plang vum Gebai ausgeschafft, deen op den Zentimeter genee nogebaut gouf. Déi digital Versioun ass déi leschten Trace vum Gerëscht, der Tuermspëtzt an dem Daach, déi duerch d'Feier zerstéiert goufen. D'3D-Cartografie gouf virum Brand gemaach an elo mat neie Fotoen, Dronenopnamen a Scans ergänzt, déi duerno gemaach goufen. Dës Donnéeë sinn essentiell an erlaben den Architekten, d'Kathedral erëm identesch rekonstruéieren ze kënnen, well se all klengen Detail kennen.

2024 soll d'Notre-Dame nees fir de Public opgoen.