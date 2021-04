An der Belsch ass sech de Comité de concertation no 7 Stonnen iwwer manner restriktiv Covid-Moossnamen eens ginn.

D'Schoulen an d'Terrasse ginn erëm op, Coifferen dierfen nees schaffen an d'Ausgangsspär gëtt opgehuewen. Alles awer a verschiddenen Etappen.

D'Schoule ginn e Méindeg erëm op. Net-essentiell Reese sinn och vun deem Dag un erëm erlaabt, och wa weiderhi staark dovunner ofgerode gëtt. Reesen an d'Belsch bleiwe fir Drëttlänner verbueden. Dat si Länner, déi net zur EU oder zum Schengen-Raum gehéieren.

Net-essentiell Butteker däerfen hir Diere vum 26. Abrëll un erëm opmaachen. Et kann een dann och ouni Rendez-vous akafe goen. D'Beruffer mat Kontakt (Coiffer, Kosmetiker, Tätowéierer asw.) däerfen och vum 26. Abrëll un erëm schaffen, esou wéi dat virun der Ouschtervakanz scho versprach gi war.

Informatiounen no solle besonnesch d'Diskussiounen ëm den Horescaberäich méi schwéier gewiescht sinn. Et gouf sech dorop gëeenegt, dass d'Terrassen den 8. Mee erëm opmaachen däerfen. Bis Caféen a Restaurante bannenan erëm dierfe Leit zerwéieren, dauert et awer nach op d'mannst bis an de Juni eran.

D'Ausgangsspär soll den 8. Mee opgehuewe ginn. Et gëllt awer e Versammlungsverbuet vu méi wéi 3 Persounen tëscht Hallefnuecht a 5 Auer moies.

Bis och den Evenementiel, d'Kultur an de Sport kënne vu manner Restriktioune profitéieren, dauert et nach e bëssen. De Comité de concertation huet decidéiert sech do nach e bëssen Zäit ze ginn.