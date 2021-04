Déi Zuel gouf e Freideg bei enger Gedenkfeier an der Stad Chibok genannt.

An Nigeria gi 7 Joer no der Entféierung vun 276 Meedercher nach ëmmer 112 vun hinne vermësst. Do waren de 15. Abrëll 2014 Kämpfer vun der islamistescher Terrorgrupp Boko Haram an eng Schoul agedrongen an hunn d'Meedercher entfouert.

Bei der Gedenkzeremonie e Mëttwoch huet d'Vereenegung "Bring Back our Girls" d'Regierung opgefuerdert, méi Mëttel bereet ze stellen, fir no de Vermëssten ze sichen.

Zanter 2014 hu Boko Haram weider Schoulkanner entfouert. Aus Angscht hunn iwwer 600 Schoulen hir Dieren zougemaach.