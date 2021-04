D'Nato huet no der Decisioun vun den USA, sech zeréckzezéien, d'Enn vun hirem Asaz an Afghanistan ageleet.

Déi 30 Memberlänner hunn dat an enger Videokonferenz decidéiert, nodeems d'USA, déi de gréissten Deel vun den Zaldoten op der Plaz hunn, jo annoncéiert hunn, sech no 20 Joer zeréckzezéien an hir Leit fir den 11. September heem ze huelen - um 20. Joresdag vun den Terrorattacken zu New York a Washington.

Ouni d'USA weider op der Plaz ze bleiwen, géif fir d'Alliéiert däitlech méi Käschten a méi e grousse Risiko bedeiten.