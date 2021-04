Een 32 Joer ale Kosovar gouf opgrond vun engem europäeschen Haftbefeel en Donneschdeg de Moien u Lëtzebuerg ausgeliwwert.

De Mann war gesicht wéinst Brandstëftung an engem Restaurant an der Stad. Wären dem Brand hate sech nach e puer Persounen am Gebai opgehalen.

D'Bundespolizei vun Tréier huet dat en Donneschdeg de Moien an engem Schreiwes matgedeelt.