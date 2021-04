Dat huet Médecins sans frontières op enger Pressekonferenz betount, bei där et ëm d'Corona-Pandemie am südamerikaneschen Land gaangen ass.

Wéinst Manktem u politeschem Wëllen ass d'Situatioun dramatesch.

MSF/Reportage Claudia Kollwelter

Zanter iwwert engem Joer wier Brasilien an enger humanitärer Katastroph huet de Christos Christou, internationale President vun MSF betount: D'Spideeler lafe komplett iwwer an awer gëtt et nach ëmmer keng koordinéiert an zentraliséiert Äntwert. D'Leit aus dem Gesondheetssecteur si physesch, mental an emotional um Enn. An obschonn se ganz engagéiert sinn par Rapport zu hire Patienten, trotz hire Kompetenzen an hirer Professionalitéit, goufe si komplett eleng gelooss an hu missen duerhalen fir d'Feelverhalen vun der Regierung.

De Pierre Van Heddegem ass Enn November wärend der 2. Well als Noutfall-Koordinateur a Brasilien ukomm a schwätzt vun enger dramatescher Situatioun:

Wat mir gesinn hunn, war eng rasant Hausse vu Fäll an och eng rasant Hausse vun Hospitalisatioun a virun allem vu Leit, déi ze spéit komm sinn, fir Hëllef ze kréien. Wéi sou si se ze spéit komm? Ma op där enger Säit well et net genuch Test-Capacitéiten a Brasilien ginn, mee wat nach méi wichteg ass, ass, datt d'Leit d'Gravitéit vun der Krankheet ënnerschat gouf, well d'Autoritéite Messagen erausginn hunn, déi komplett widderspréchlech waren.

Virun allem an de klenge Spideeler baussent de grousse Stied, déi keng Invensivstatiounen hunn, wier d'Situatioun katastrophal. Dem Pierre Van Heddegem no wiere praktesch 100% vun den Patienten, déi si hu missen intubéieren, gestuerwen.

MSF huet zanter dem Ufank vun der Pandemie a Brasilien 12 Projeten op d'Bee gesat. Dozou gehéiert d'Schoulen an den Training vu Personal an d'Reorganisatioun vun net manner wéi 60 Spideeler, mee och de psychologesche Support fir Dokteren an Infirmièren. Den Antonio Flores ass Dokter an aktuell a Brasilien an erzielt vu sengen Erfarungen déi lescht Méint:

Als Dokter hunn ech un éischter Hand gesinn, datt fir vill Leit eng Covid-19-Erkrankung heescht, Angscht virum Doud ze hunn. Mee mir haten gehofft, datt Léiere géife gezu ginn, fir datt d'Kris net nach méi ausser Kontroll géif geroden. Leider lounge mer falsch. An an tëscht läit ganz Brasilien ënnert enger absolutter Epidemie!

Et wier dréngend néideg, fir elo Mesuren en place ze setzen, fir de Virus a Brasilien ze stoppen oder en op d'mannst ze bremsen, et bräicht een eng besser Koordinatioun am Land fir d'Verdeelung vu medezineschem Material an och vu Medikamenter, betount MSF, déi bedaueren, datt kee politesche Wëllen do ass, fir d'Ausbreedung vum Virus ënner Kontroll ze kréien.

D'Hëllefsorganisatioun ass zanter dem Ufank vun der Pandemie zejoert a méi wéi 900 Gesondheetsstrukturen an iwwer 70 Länner aktiv an huet bis ewell 125.000 Patiente weltwäit behandelt.