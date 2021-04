Dem Fluchhafen zu Frankfurt, dem gréissten an Däitschland, a 4.-gréissten an Europa geet et weiderhin immens schlecht.

En Donneschdeg huet de Bedraiwer Fraport déi neisten Zuele publizéiert an deemno waren am Mäerz just 925.000 Passagéier zu Frankfurt geland oder fortgeflunn. Dat si 56% manner wéi am Mäerz zejoërt, an do war den Fluchtrafic schonn deels just nach restriktiv méiglech. Vergläicht een d’Passagéierzuel mat Mäerz 2019, ass et en Abroch vu bal 85%. Elo hofft een dass et dëse Summer nees besser leeft, well een finanziell lues awer sécher ferme an d’Laberente kënnt.

Bis Enn vum Joer musse schonns eng 4.000 Aarbechtsplaze bei Fraport gestrach ginn.