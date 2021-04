D'Police vun Chicago huet en Donneschdeg Videoopname vum Virfall publizéiert. D'Biller si vun der Bodycam vun engem vun de Polizisten.

Hei gesäit een, wéi den 13 Joer alen Adam Toledo den 29. Mäerz am fréie Moie virum Poliziste fortleeft, da stoebeift, d'Hänn an d'Luucht hieft an an deem Ament vun enger Kugel an der Broscht getraff gëtt.

Wéi de Parquet mellt, hätt den 13 Joer ale Jong eng Waff bei sech gehat. Op de Videoopname ass allerdéngs keng ze gesinn. D'Buergermeeschterin vun Chicago huet d'Biller als verstéierend betitelt an d'Bevëlkerung opgeruff, roueg ze bleiwen.

An den USA kënnt et jo ëmmer nees zu rassistesch motivéierter Gewalt vu Polizisten. Ënnert anerem leeft zu Minneapolis jo de Prozess géint de fréiere Polizist Derek Chauvin wéinst dem presuméierte Mord vum George Floyd.