Den Dogecoin, eng Kryptowärung e bësse wéi de Bitcoin, huet bannent 24 Stonnen em 85% u Wäert gewonnen.

Dat huet CNN e Freideg de Moie gemellt.

Den Dogecoin huet als Logo de Kapp vun engem chinesesche Shiba-Inu-Hond a gouf 2013 u sech als Parodie vum Bitcoin geschaaft. A firwat hunn esouvill Leit sech op den Dogecoin gestierzt? CNN no wier d’Entrée vun enger Plattform vu Kryptowärungen op der Bourse e Gronn. Anerer soen, et wier well de Milliardär Elon Musk op Twitter Reklamm fir den Dogecoin gemaach huet.