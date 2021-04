Eng Sinusvenenthrombos z'entwéckelen, ass no enger Covid-Infektioun wesentlech méi héich wéi no enger Corona-Impfung oder enger Erkrankung mat Influenza.

D'Ekipp ëm de Paul Harrison vum Department of Psychiatry op der Universitéit Oxford an der Maxime Taquet vun der Oxford Health NHS Foundation hunn d'Optriede vu Sinusventhrombosen (CVT) 2 Wochen no enger Covid-Diagnos ënnersicht, no enger Influenza-Erkrankung oder nach no enger 1. Dosis mat engem mRNA-Vaccin (Biontech oder Moderna). Als Vergläichswäert hu si den CVT-Inzidenzwäert vun der Allgemengbevëlkerung benotzt.

D'CVT-Insidenz louch no enger Covid-19-Diagnos bei 39,0 pro Millioun an domat méi héich wéi no enger Influenza-Erkrankung (0 pro Millioun) oder no enger Corona-Impfung (4,1 pro Millioun).

Och de Risiko vun enger Portalvenenthrombos (PVT) gouf ënnersicht. Deen Inzidenzwäert louch no enger Diagnos mat Covid-19 bei 436,4 pro Millioun. Am Verglach dozou kruten 98,4 Persoune pro Millioun eng PVT no enger Influenza an no enger Impfung mat engem mRNA-Vaccin 44,9 pro Millioun.