No den déidleche Schëss am US-Bundesstaat Indiana huet de President Biden op en Neits eng Verschäerfung vum Waffegesetz gefuerdert.

Ze vill Bierger géifen all Dag duerch Waffegewalt stierwen, huet den Joe Biden betount. Eng Gewalt, déi een net akzeptéieren dierft an dofir agéiere misst. E Freideg den Owend hat en arméierte Mann an engem Logistikzenter bei Indianapolis op d'mannst 8 Mënschen erschoss an huet sech dono d'Liewe geholl. D'Motiv vum Täter ass net bekannt.

An den USA kënnt et reegelméisseg zu déidlechen Tëschefäll mat Schosswaffen. An de leschte Woche goufe bei Attacken a Kalifornien, Colorado an Gerogia méi wéi 20 Mënschen erschoss.