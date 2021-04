Wéinst de Fortschrëtter vun der Impfcampagne gëllt zanter e Sonndeg eng nei Reegelung: De Mond- an Nueseschutz ass dobaussen net méi obligatoresch.

De Kampf géint Covid-19 hätt een awer nach net gewonnen, huet den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu betount. Dofir bréicht een nach e puer "Millioune weider Impfdosissen".

A Jerusalem hunn e Sonndeg vill Awunner glécklech an erliicht gewierkt, ma verschidde Leit géingen der Saach nach net trauen an hale de Mask weider an der Ëffentlechkeet un. "Mir wäerte gesinn, wat passéiert, wann alleguerten hir Masken ausdoen. Wann ech gesinn, dass an engem oder 2 Méint alles gutt leeft, dann dinn ech se och aus", sou eng Israeelin.

Bis ewell goufen an Israel 5 Millioune Mënschen zwee Mol geimpft, dat entsprécht iwwert der Hallschecht vun der Bevëlkerung. Am Januar goufen am Land nach 10.000 Neiinfektiounen den Dag registréiert. Mëttlerweil ass de Schnëtt op 200 nei Fäll den Dag erofgaangen.