An der Nuecht op e Méindeg huet et zu Anderlecht an engem Appartementshaus gebrannt. D'Gebai hat riskéiert zesummenzefalen.

De Brand ass géint 3 Auer um Méindeg de Moien ausgebrach, dat an der rue du Compas zu Anderlecht. 14 Leit hu mussen an d'Spidol bruecht ginn, vun deenen der 7 schwéier blesséiert goufen oder eng schwéier Dampvergëftung hunn. Well dat 4 Stäck héicht Gebai riskéiert hat zesummenzefalen, hunn d'Pompjeeë just vu bausse kënne läschen. Och Niewegebaier goufen evakuéiert an d'Leit koumen am Policekommissariat ënner.