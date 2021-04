Et sinn d'Deeg, wou d'Kanzler-Fro an Däitschland bei de Parteien decidéiert gëtt.

Bei den Uniounsparteien heescht den Duell nach Laschet géint Söder, bei deene Gréngen ass d'Decisioun gefall: d'Co-Presidentin Annalena Baerbock geet fir hir Partei an d'Course, fir d'Successioun vun der Kanzlerin Merkel ze iwwerhuelen. Dat huet de Robert Habeck, Co-Chef vun de Gréngen op enger Pressekonferenz annoncéiert. De Partei-Virstand huet déi 40-Joer-al Baerbock de Moien nominéiert. Deemno ware sech béid Partei-Cheffen ënnert sech eens, dass fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun de Gréngen eng Fra d'Partei sollt an de Bundestagswalkampf féieren.

D'Uniounsparteie sinn iwwerdeem weider komplett oneens an der Designatioun vun hirem Kanzlerkandidat. De Markus Söder huet sech de Méindeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz zu München allemol net aus där Course zeréckgezunn. Den CDU-Chef a Ministerpresident vun Nordrhein-Westfalen Armin Laschet huet iwwerdeems de Parteivirstand fir de Méindeg den Owend beienee geruff, fir hinnen eng Propos ze maachen. Och de Markus Söder ass fir dës Reunioun invitéiert.