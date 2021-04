Dass Drogen an enger Tut Chipsen ze verstoppe keng esou eng gutt Iddi ass, huet e jonke Mann vun 19 Joer e Freideg misse feststellen.

E puer Beamten an Zivil haten de jonke Bulgar e Freideg am Nomëtteg op der Gare Koblenz-Lützel iwwerpréift, ma deen huet sech opfälleg verhalen. Hien huet versicht eng Tut Chipse virun der Police ze verstoppen. Do waren allerdéngs keng Chipsen, mee Drogen dra verstoppt.

D'Beamten hu méi genee nogekuckt an 18 Titercher mat am Ganzen 22,1 Gramm Marihuana sécher gestallt. Donieft nach eng extra Wo an e puer onbenotzten Titercher.

De Beschëllegte konnt no enger Plainte de Policebüro nees verloossen.