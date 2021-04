Déi klimaschiedlech CO2-Emissioune sollen der IEA no op den zweethéchste Wäert an der Weltgeschicht klammen.

D'Erhuele vun der Weltwirtschaft vun der Corona-Pandemie wäert viraussiichtlech zu enger Hausse vun den CO2-Emissioune vu knapp 5% op 33 Milliarden Tonne féieren, heescht et am Global Energy Review, deen d'IEA all Joer verëffentlecht.

Déi klimaschiedlech CO2-Ausstéiss dierften an dësem Joer zwar ënnert deem vun 2019 leien, ma de globalen Energiebedarf wäert de Wäert vun deem Joer awer iwwerschreiden. Eleng d'Nofro no Kuel wäert dëst Joer ëm 4,5% klammen an domat un de Rekord vun 2014 erukommen. Responsabel dofir ass de Stroumsecteur.

D'Hausse vun de globalen CO2-Emissiounen ëm ronn 1,5 Milliarden Tonnen an dësem Joer wier virun allem doduerch z'erklären, dass een am Energiesecteur nees an d'Notze vu Kuel iwwergaangen ass. D'wirtschaftlech Erhuelung vun der Corona-Kris wier den Ament alles anescht wéi nohalteg fir eist Klima, warnt den IEA-Chef Fatih Birol.

Am Hibléck op dee vum US-President Joe Biden organiséierte Klimasommet en Donneschdeg an e Freideg dës Woch, fuerdert de Birol déi international Staats- a Regierungscheffen op, direkt ze handelen am Kampf géint de Klimawandel. De Sommet wier zu engem kriteschen Zäitpunkt.

Iwwer 4 Fënneftel vun der Hausse beim Kuelebedarf ginn den Experten no dem chinesesche Marché zougeschriwwen, de Bedarf géing awer och an den USA an an Europa klammen.

E Wuesstem vun 8% gëtt et der IEA no awer och bei den erneierbaren Energien. Wand- a Solarenergie sollen nach dëst Joer ëm ronn 17% wuessen, sou vill wéi nach ni virdrun. Den Undeel vun erneierbaren Energien um komplette Stroummarché soll souguer ëm 30% an d'Luucht goen. 2019 louch deen Undeel bei manner wéi 27%. Och dee Wuesstem féiert op China zeréck.