Den Ilham Aliyew huet betount, datt nom Krich ëm d'Karabach-Regioun just een EU-Ausseminister béiss Commentairen iwwert den Aserbaidjan gemaach huet.

Nom rezente Krich tëscht Armenien an Aserbaidjan ronderëm Nagorno-Karabach gouf et international schaarf Kritik un der Manéier, wéi Aserbaidjan en territoriale Konflikt ausgedroen huet, ouni virdrun no enger diplomatescher Léisung ze sichen.

Och déi Lëtzebuerger Aussepolitik hat dat Virgoe kritiséiert an dat schéngt beim President vun Aserbaidjan besonnesch hänke bliwwen ze sinn.

Den Ilham Aliyev trëppelt an der Tarnkluft zu Baku duerch e Kitschmusée mat Reschter vun ausgebrannten armenesche Panzer. De President vun Aserbaidjan gëllt international als Diktator-Marionette vu sengem tierkeschen Homolog Erdogan. En huet sech elo an enger Visiokonferenz beklot, dass e vu Lëtzebuerg ugegraff gouf. Jidderee soll sech viru Lëtzebuerg an Uecht huelen. Zum Ofschloss dann nach de Rotschlo un de Lëtzebuerger Chefdiplomat, sech ëm sech selwer ze bekëmmeren.