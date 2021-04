Bis ewell ass de B.1.617 haaptsächlech an Indien opgetrueden, ma och an Europa gouf et scho vereenzelt Fäll vun der indescher Mutatioun.

Indien zielt en Dënschdeg eng 260.000 Neiinfektiounen. De 6. Dag hannerteneen goufe méi wéi 200.000 Mënsche am Land positiv getest, d'Klinicke sinn iwwerfëllt. Wéi eng Roll déi sougenannt indesch Variant B1.617 hei spillt, muss sech nach definitiv weisen. Mutatiounen deiten awer op eng méi héich Infektiositéit hin. Riets geet vun 20 bis 50 Prozent méi enger héijer Ustiechungsgefor, wéi bei der wëller Variant.

Am Bundesstaat Maharashtra ass de B.1.617 am Januar just vereenzelt opgetrueden. Mëttlerweil gouf en do an 61 Prozent vun de sequenzéierten Echantillonen nogewisen. En ultimative Beweis fir eng héich Infektiositéit wier dat awer nach net, erkläert de Prof. Dr Claude P. Muller, Virolog am Lëtzebuerger Institut fir Gesondheet. Et wier nach net ganz kloer, wéini de Virus fir d’éischt an Indien opgetrueden ass. An Indie wär laang net vill sequenzéiert ginn. An der Tëscht hätt dat sech geännert. Elo, wou méi sequenzéiert gëtt, hätt een den Androck, datt de B.1.617 sech séier verbreet hätt. Mä dat misst sech awer nach bestätegen.

Duerch Mutatiounen um Spike-Protein, déi och an der südafrikanescher an an der brasilianescher Variant P1 virkommen, riskéiert déi indesch Variant och méi resistent géint den Impfstoff ze sinn.

Do schéngt et esou ze sinn, datt d’Antikierpertester, déi gemaach gi sinn, weisen, datt de Virus manner gutt neutraliséiert gëtt. Mä et ass wichteg ze wëssen, datt et nieft den Antikierper och nach déi T-Zellen-Immunitéit gëtt.

Fir hei e vollstännegt Bild ze kréien, misst een d’Verleef um Terrain observéieren. Als besuergneserreegend gouf d’indesch Variant vun der WHO bis ewell nach net aklasséiert. Ma d'Mutatioun ass amgaange sech ze verbreeden, och an Europa. An Däitschland gouf de B.1.617 schonn am Mäerz an 8 Fäll nogewisen. Zu Lëtzebuerg am LNS gouf d’indesch Variant bis ewell net sequenzéiert.

Et misst een dës Variant elo genee am A behalen, esou de Virolog aus dem LIH.