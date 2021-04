Nodeems déi Gréng mam Annalena Baerbock fir d'1. Kéier eng Fra an d'Course fir d'Bundestagswale schécken, sinn hir Sondagewäerter däitlech geklommen.

D'Union iwwerdeems verléiert un Zoustëmmung.

Enger Insa-Etüd vun der Bild-Zeitung no, hu sech déi Gréng ëm 1 Prozentpunkt op 22 Prozent verbessert an d'CDU/CSU verléieren ee Prozentpunkt an kommen op 27 Prozent.

D'SPD kënnt an der Ëmfro op 16 Prozent, d'AfD op 12 Prozent, d'FDP op 11 Prozent an déi Lénk op 7 Prozent.

Am Forsa Trendbarometer vu RTL an ntv leien déi Gréng souguer virun der Unioun. An dem Sondage fält d'Unioun ëm 7 Prozentpunkten op 21 Prozent erof. Déi Gréng huele 5 Prozent op a kommen op 28 Prozent.

Zanter en Dënschdeg ass iwwerdeems kloer, dass d'Unioun mam CDU-Chef Armin Laschet an d'Wale geet.