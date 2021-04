D'Tensiounen tëscht dem Westen a Russland wuessen.

De russesche President Vladimir Putin huet e Mëttwoch de Moien a senger Ried zur Lag vun der Natioun d'Ausland viru Provokatioune gewarnt. Et géing andauernd onfrëndlech an onbegrënnten Handlunge géint Russland ginn, déi bis an de Sport eraginn. Moskau géing zwar wëlle gutt Bezéiunge mat anere Länner fleegen a wär och bereet fir een Dialog, ma et dierfte keng „rout Linnen“ iwwerschratt ginn, soss géing Moskau haart a séier reagéieren.

Déi russesch Relatiounen zu den USA, der EU an der Nato hu sech an der Lescht verschlechtert, wéinst dem Virgoe vu Moskau géint de russeschen Oppositiounspolitiker Alexej Nawalny an dem Konflikt mat der Ost-Ukrain.

De Putin huet iwwerdeems och a senger Ried zur Lag vun der Natioun d'Populatioun opgeruff, sech impfen ze loossen. D'Häerdenimmunitéit soll am Hierscht erreecht ginn.