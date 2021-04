Et geet een de Moment dovun aus, dass d'U-Boot a Gewässer vu 700 Meter Déift ass.

Den Ament gëtt virun der Nordküst vun der Vakanzeninsel nom an Däitschland gebaute Boot gesicht, sou e Porte-parole vum indonesesche Militär e Mëttwoch. "Mir wëssen a wéi enger Regioun et ass, awer do ass et zimmlech déif."

De Kontakt zum 43 Joer alen U-Boot ass e Mëttwoch de Moie wärend enger Militärübung ofgebrach. Torpedoe sollten ofgeschoss ginn. D'"KRI Nanggala 402" hätt gefrot, fir méi déif kënnen ze dauchen. No der Erlabnis wier de Kontakt verluer gaangen.

Fir d'Sichaktioun huet déi indonesesch Marinn Australien, Singapur an Indien ëm Hëllef gefrot.

Indonesien huet am Ganze 5 U-Booter, déi an Däitschland an a Südkorea gebaut goufen. Dat, wat elo vermësst gëtt, huet 1.300 Tonnen an ass vun 1978.