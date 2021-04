Een Dag nom Verdikt am George Floyd-Prozess ass an den USA op en neits e 40 Joer alen afroamerikaneschen Familljepapp vun der engem Polizist erschoss.

De Papp vun 10 Kanner wier erschoss ginn, wéi e mat sengem Auto fortfuere wollt. De Papp vun 10 Kanner wier net arméiert gewiescht. Geschitt ass dat ganzt an der klenger Stad Elizabeth City am Bundesstaat North Carolina, wéi Policebeamten en Duerchsichungsbeschloss ausgefouert hunn. Bei der Duerchsichung wier et ëm dat spéidert Affer Andrew Brown Junior gaangen. De Sheriff wollt awer keng weider Detailer zum Asaz ginn.