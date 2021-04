E Mëttwoch den Owend ass eng Autosbomm um Parking vun engem 5-Stären-Hotel zu Quetta am Pakistan explodéiert.

Déi radikalislamesch Taliban-Miliz hunn d'Attack revendiquéiert. Den Attentäter hätt wéi geplangt d'Sécherheetsbeamten ëmbruecht, sou e Porte-parole vun der pakistanescher Taliban-Organisatioun TTP. Och Mataarbechter vum Hotel wieren ënnert den Affer.

China verurteelt d'Attack op d'Schäerfst a betount, datt déi chinesesch Delegatioun an den Ambassadeur, déi am Gebai ënnerbruecht waren, zum Zäitpunkt vum Attentat net am Hotel "Serena" waren. D'Bomm wier 10 Minutten virun hirem Retour detonéiert.

Zanter China sech méi geschäftlech am Pakistan engagéiert ass, ass d'Zuel vun den Attacken am Land geklommen, besonnesch duerch extremistesch Gruppen a Baluchistan. 2019 huet en arméierte Kommando e Luxushotel an der Hafestad Gwadar am Südweste vu Pakistan gestiermt. 8 Mënsche koumen dobäi ëm d'Liewen.