De Joe Biden annoncéiert, dass d'USA bis 2030 hir C02-Emissioune wëllen ëm d'Hallschent reduzéieren, ëm 50-52 Prozent, also ënnert den Niveau vun 2005.

De Biden huet de Klima zu enger vu sengen Haapt-Prioritéite gemaach, wéi hien säin Amt am Januar vum Donald Trump iwwerholl huet.

Um Donneschdeg an um Freideg berode jo eng 40 Staats- a Regierungscheffen iwwert d’Lutte géint de Klimawandel. Dat Ganzt ass en Online-Sommet, wo virop d‘Ziler am Virdergrond stinn, fir der Äerd-Erwiermung entgéint ze wierken a wéi och dat soll finanzéiert ginn.

Duerno geet et dann ëm d'Bedeitung vun der Innovatioun an der Technologie fir de Klimaschutz.

Nieft dem Joe Biden an de Spëtze-Leit vun der EU Charles Michel an Ursula Von der Leyen sinn och de russesche President Putin an de chinesesche Staatspresident Xi Jinping mat derbäi.