De Mann war viru knapp 8 Joer zu Bad Säckingen a Baden-Würthemberg déi leschte Kéier gesi ginn. Elo gouf seng Läich duerch Zoufall fonnt.

De Parquet vu Freiburg huet en Donneschdeg confirméiert, datt een d'Läich vum Mann fonnt hätt. Dëst war Zoufall, well d'Pompjeeë grad op där Plaz, wou den Auto am Rhäin läit, hir Sonargeräter getest huet.

Dat ass ronn ee Mount hier an d'Gefier gouf och kuerz drop gebuergen. Ma et huet bis elo gedauert, bis een d'Identitéit vum Mann konnt feststellen. Deemools war de 50 Joer ale Chauffer verschwonnen, bei den Ermëttlunge goufen awer keng Erklärungen oder Indice fonnt.

Och war hinnen net méiglech, den Mann ze uerdnen, well dëse keen Handy bei sech hat an och säin Taxi net mat esou engem Gerät ekipéiert war. D'Ermëttlunge lafen awer weider, bis ewell ginn et awer keng Indicen op e Verbriechen oder en Accident.