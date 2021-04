E Vott doriwwer soll den 22. Abrëll ofgehale ginn. Den District of Columbia, och nach Washington D.C. genannt, gehéiert kengem Bundesstaat un.

Am Bundesdistrict liewen Schätzungen no eppes iwwer 700.000 Leit. Washington D.C. gehéiert awer kengem Bundesstaat un a ass selwer och keen eegenen, wéi den offiziellen Numm "District of Columbia" et scho seet, ass et just en District. Dësen Donneschdeg kéint sech dat awer änneren, well d'Representanten doriwwer ofstëmmen, ob hire Regierungssëtz deemnächst wäert als Bundesstaat ugesi ginn.

1790 haten d'Bundesstaate Maryland a Virginia Deeler vun hirem Land ofginn, fir hei d'Haaptstad vun der Vereenegte Staate kënnen drop opzebauen. Zu deem Zäitpunkt hu just wéineg Leit an dëser Géigend gelieft. Dowéinst gouf och decidéiert, datt et kee Sënn géif maachen, hei en eegene Bundesstaat ze grënnen an d'Awunner vum District of Columbia kruten d'Recht, fir an engem vun den Nopeschstaaten ze wielen. Doduerch, datt awer hei d'Haaptstad entstanen ass, ass d'Regioun och gewuess an ëmmer méi Mënsche sinn heihikommen. Eng wierklech Motivatioun, fir aus Washington D.C. e Bundesstaat ze maachen, gouf et awer laang Zäit net, well hei ganz vill Afroamerikaner gelieft hunn a vill Leit aus dem Kongress, kee Schwaarzen an hire Reie wollten hunn. Och goufen de Leit ëmmer méi Rechter ofgeholl, esou datt d'Wiele an engem anere Bundesstaat net méi méiglech war. Dat gouf eréischt 1961 nees réckgängeg gemaach.

Duerch d'Kreatioun vun engem 51. Bundesstaat wieren d'Leit awer nach besser vertrueden, well si doduerch och e Sëtz am Senat a Memberen am Representantenhaus ze gutt hätten. A mat de ronn 700.000 Awunner huet de potentiellen neie Bundesstaat och méi eng héich Populatioun, wéi de Vermont oder Wyoming.

Grad d'Demokraten hunn e groussen Interêt dorunner, fir aus dem District of Columbia e Bundesstaat ze maachen. Bei de leschte Wale konnt den Joe Biden hei 92,1 Prozent vun de Stëmmen huelen. Bedenkt een dann, datt et aktuell am Senat eng Pattsituatioun gëtt, mat 50 Demokraten a 50 Republikaner, kéint de potentiellen neie Bundesstaat sech fir si politesch gesi lounen.

Et muss een awer och dozou soen, datt d'Ofstëmmung dësen Donneschdeg just eng éischt Etapp ass. Well sollt en am Representantenhaus ugeholl ginn, muss en dono nach duerch de Senat. An do brauch den och d'Stëmme vu verschiddene Republikaner, soss kann e wuel net duerchgeboxt ginn.