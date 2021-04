U sech missten d'Muséeën an England nach bis Mëtt Mee zoubleiwen. Aner Infrastrukturen, wéi Fitness-Zenteren oder Pubs, dierfen awer nees opmaachen.

Fir deem z'entgoen, huet de Londoner Desgin-Musée elo seng Dieren als Supermarché opgemaach. D'Clienten dierfen hei, anescht wéi een et aus Muséeë gewinnt ass, d'Ausstellungsstécker och upaken a souguer kafen. De Geschenkshop gouf zum "weltgréisste vu Kënschtler designte Supermaart" erkläert.

Hei kritt een ënner anerem elo Kaffi, Räis oder Masken ze kafen, déi vu jonke Kënschtler verpaakt oder designt ginn. Déi Suen, déi bei der Aktioun, déi 5 Deeg dauert, erakommen, si fir d'Kënschtler an d'Designer geduecht.

De Musée wëll mat der Aktioun d'Fro opwerfen, wat am Liewen alles als "essentiell" betruecht gëtt. Zanter dem 12. Abrëll nämlech dierfen op der Insel nees net liewenswichteg Wuere verkaf ginn. An do stellt sech den Tim Marlow, Direkter vum Musée, d'Fro, ob Kreativitéit net och weesentlech wier. Well u sech dierf de Gros vun de Geschäfter an aneren Déngschtleeschter op sinn, dogéint mussen all d'Muséeën bis de 17. Mee zou bleiwen.