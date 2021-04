De virtuelle Klimasommet ass ënnert anerem als Preparatioun geduecht fir déi nächst UNO-Klimakonferenz zu Glasgow am November.

Um virtuelle Klimasommet ënnert der Leedung vum US-President Joe Biden geet et e Freideg ënnert anerem ëm Innovatiounen an der Lutte géint d'Äerderwiermung an déi wirtschaftlech Chancë vun de Klimaschutzmesuren.

Mam neien amerikanesche President Joe Biden verflichte sech d'USA, hir national Klimaschutzziler substantiell eropzeschrauwen. D'CO2-Emissioune solle par Rapport zu 2030 ëm d'Hallschent reduzéiert ginn. Ënnert dem Barack Obama hate sech d'Amerikaner eng Reduktioun vun 26 bis 28 Prozent als Zil gesat. Den Donald Trump war duerno jo aus dem Paräisser Klimaschutzaccord erausgeklommen. D'Annonce vum Joe Biden gouf vun den anere Staats- a Regierungscheffe begréisst.

D'EU hat sech dës Woch op eng Reduktioun vu 55% gëeenegt. Kanada wëll seng Zäregase par Rapport zu 2005 ëm 40 bis 45 Prozent erofdrécken. Japan engagéiert sech zu Minus 46 Prozent géintiwwer 2013. Mir mussen eppes maachen, mir all, sou den Demokrat Biden en Donneschdeg op der Visiokonferenz.