Moskau huet annoncéiert, seng Truppen vun der ukrainescher Grenz an der annektéierter Krim-Hallefinsel nees zeréckzezéien.

D'Ziler vum Militärmanöver, deen déi lescht Wochen do organiséiert ginn ass, wieren erreecht, sou de Verdeedegungsminister. D'USA fuerderen, datt d'Russen hir Annonce effektiv ëmsetzen an hunn an der éischter Phas zeréckhalend op d'Informatioun reagéiert.