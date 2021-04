Op der Onglécksplaz huet d'Hëllefsorganisatioun SOS Mediterranee d'Reschter vum Schlauchboot an Dosende Läiche fonnt.

D'Rettungsschëff "Ocean Viking" huet no engem Noutruff stonnelaang nom Boot gesicht, iert si d'Plaz fonnt haten. Et gi keng Iwwerliewender. Zu der Zäit, wou den Noutruff agaangen ass, war d'Rettungsschëff 10 Stonne wäit fort. Zur gläicher Zäit war nach en Noutruff agaangen. Et wär eng Course géint d'Zäit gewiescht, sou heescht et vun der Organisatioun, mat engem ganz raue Séigang a Welle bis zu 6 Meter héich.

Support vun den Autoritéite kréien dës Hëllefsorganisatiounen iwwregens keng. Dës privat Rettungsaktioune sinn politesch ganz ëmstridden.

Zanter Ugangs des Joers sinn och scho 450 Flüchtlingen am Mëttelmier erdronk.