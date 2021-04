De Start war eigentlech scho fir en Donneschdeg geplangt, huet dunn awer musse verréckelt gi wéinst dem schlechte Wieder iwwert dem Atlantik.

Et ass schonn déi zweet Crew, déi vun SpaceX op d'ISS bruecht gëtt. De Fransous Thomas Pesquet ass awer den éischten Europäer, dee mat SpaceX flitt. Hie wäert een halleft Joer do bleiwen an och duerno de Kommando op der Statioun iwwerhuelen.

Déi 4 Astronauten, déi aktuell op der ISS sinn, sollen nächste Mëttwoch zeréck op d'Äerd kommen. Fir e puer Deeg gëtt et do uewen op der ISS also zimmlech enk.