E Mann huet eng Police-Mataarbechterin vun engem Kommissariat an der Stad Rambouillet bei Paräis mat engem Messer attackéiert an déidlech verwonnt.

Den Täter, e 36 Joe alen Tunesier, gouf vun engem Polizist erschoss. De Parquet ermëttelt. De franséische Regierungschef Jean Castex huet déi "barbaresch Dot" verurteelt.

De Mann hat déi 48 Joer al Verwaltungsbeamtin e Freideg am fréien Nomëtteg mat engem Messer ugegraff, wéi si grad aus hirer Mëttegpaus zeréck op de Büro koum. Hien huet si schro um Hals blesséiert. D'Fra ass kuerz drop gestuerwen.

Den Ugräifer gouf duerch Schëss vun engem Polizist déidlech getraff. De Mann, bei deem et sech der Police no ëm en Tunesier handelt, ass hinnen net bekannt a soll sech reegelméisseg a Frankräich opgehalen hunn.