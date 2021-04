Zu Jerusalem ass et gëscht op en neits zu Affrontementer tëscht Palestinenser an israeleschen Forces de l'ordre komm.

120 Persoune goufe blesséiert wéi sech béid Säite géigesäiteg attackéiert hunn. D'Situatioun war deseskaléiert, wéi dausende Moslemen no Sonnenënnergang d'Al-Aksa-Moschee verlooss haten an Dosenden arméierte Poliziste géintiwwer stoungen.

An de leschten Deeg war et ëmmer nees tëscht béide Säiten zu Tensioune komm, nodeems Videoe verëffentlecht gi waren, déi weise wéi jonk Araber ultra-orthodox Judden attackéieren a wéi jiddesch Extremisten nuets Araber an der Strooss schikanéieren. Déi israelesch Arméi huet e Freideg matgedeelt, datt dräi Rakéiten aus der Gazasträif op de Süden vun Israel geschoss goufen. E Schued ass keen entstanen. Eng Rakéit gouf ofgefaangen, déi aner zwou no un der Grenz ofgeschoss. D'USA soe sech déif besuergt vun der neier Gewalteskalatioun. De Porte-parole vun der amerikanescher Diplomatie huet zur Rou opgeruff.