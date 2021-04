E Samschdeg gouf mat 2.624 Doudesfäll bannent 24 Stonnen en neien Héchststand erreecht.

Bei den Neiinfektiounen ass et eng Hausse vun 340.000 Leit.

Déi indesch Zentralregierung ass domadder beméit, déi komplett iwwerlaaschte Spideeler mat zousätzlechem Sauerstoff fir déi kënschtlech Beootmung vu Covid19-Patienten ze versuergen.

Antëscht gi speziell Zich organiséiert, fir dat néidegt Material an déi Regiounen ze transportéieren, déi am schlëmmste betraff sinn. Och déi indesch Loftwaff gëtt fir den Transport vu Sauerstoff an aneren Hëllefsmëttel agesat.

De Virus breet sech wéinst enger duebeler Mutatioun immens séier aus. Derbäi komme grouss Mënschenusammlungen am Kader vu reliéise Fester a Sports- a Kultureventer.

Indien hat Uganks vum Joer gemengt, dat Schlëmmst hannert sech ze hunn an dowéinst goufen déi meescht Restriktiounen opgehuewen.