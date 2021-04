Den deemools 72 Joer ale Albert M. aus Prüm war den 30.11.2009 spadséiere gaangen an ass ni méi heemkomm.

Deeglaang hat d'Police an d'Rettungsekippen nom Diabetiker gesicht, konnten hien awer deemools net erëmfannen.

Den 20. Abrëll vun dësem Joer du goufen d'Iwwerreschter vum Mann vun enger Persoun fonnt, déi Kraider sammele wollt. Dëst an engem Bësch net wäit vu Rommersheim ewech. Den Zeien hat d'Police geruff, well hien de Scheedel vun enger Persoun gesinn hat, dat net wäit vun engem Feldwee ewech an engem Schacht.

Wéi d'Police op d'Plaz koum, hu si e komplett bekleete Skelett virfonnt, wéi och nach perséinlech Saache vum Mann. D'Obduktioun huet du confirméiert, datt et sech hei ëm de vermësste Albert M. handelt. Elo muss nach ermëttelt ginn, wat deemools effektiv geschitt ass an och wisou een de Kierper net schonn deemools fonnt huet, well dës Plaz just e puer Kilometer vum Wunnuert vum Mann ewech war.