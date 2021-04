Der Tierkei dierft net gefalen, datt den US-President d'Massaker un den Armenier am éischte Weltkrich als Vëlkermord ugesäit.

D'Tierkei hat d'USA esouguer gewarnt, fir dëse Schratt net ze goen. An enger Ried huet den Joe Biden dunn awer matgedeelt: "Dat amerikanescht Vollek éiert all d'Armenier, déi beim Vëlkermord, deen haut virun 106 Joer ugefaangen huet, ëmkomm sinn". Dëse Schratt hat den aktuellen US-President scho wärend senger Walcampagne versprach.

Den tierkeschen Ausseminsiter huet d'Ausso vum Joe Biden zeréckgewisen. Et wier renge Populismus, huet hien op Twitter geschriwwen, et wéilt ee sech vu kengem iwwert déi eege Vergaangenheet beléiere loossen. "Politeschen Opportunismus ass de gréisste Verrot u Fridden a Gerechtegkeet" esou de Mevlüt Cavusoglu. Op der tierkescher Tëlee huet den Ausseminister nach gesot, datt et de Choix vun den USA wier, wa sech d'Relatioune mam Nato-Partner Tierkei géife verschlechteren.

Dogéint huet de Regierungschef vun Armenien Nikol Paschinjan d'Wierder vum Joe Biden begréisst: "Dat armenescht Vollek an all d'Armenier op der Welt hunn Äre Message (...) mat grousser Begeeschterung kritt". Weider huet hie vun engem Schratt um Wee vun der Wourecht an der historescher Gerechtegkeet geschwat.

Am éischte Weltkrich goufen d'Armenier haaptsächlech vum Osmanesche Räich systematesch verfollegt an op Doudesmärsch an déi syresch Wüüst geschéckt. Historiker no solle bis zu 1,5 Millioune Leit dobäi ëmkomm sinn. D'Tierkei gëllt jo als Successeur vum Osmanesche Räich a seet och selwer, datt 300.000 bis 500.000 Armenier am éischte Weltkrich ëm d'Liewe kommen. Dëst als "Vëlkermord" ze klasséieren, leent d'Tierkei awer strikt of.

Awer net just den Joe Biden gesäit dat, wat dem armenesche Vollek geschitt ass, als Vëlkermord un. An engem Bréif vun iwwer 100 Membere vum Kongress hu souwuel Demokraten wéi och Republikaner den Joe Biden opgefuerdert, dëse Sujet a senger Ried vum 24. Abrëll unzeschwätzen. Si hate sech driwwer beschwéiert, datt d'USA zu deem Sujet bis ewell sech net positionéiert hunn, aner Staats- a Regierungscheffen hätten dëst scho laang gemaach. Eenzeg de Ronald Reagan soll dat 1981 eng Kéier erwäänt hunn.

Och dem Joe Biden säi Virgänger hat iwwert dës Dot geschwat a se als "eng vun de schlëmmste Massen-Doten vum 20. Joerhonnert" bezeechent, ouni awer d'Wuert "Vëlkermord" ze notzen.